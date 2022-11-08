Отличное сочетание: RTX 3060 + Ryzen 5 5500 в играх

Отличное сочетание: RTX 3060 + Ryzen 5 5500 в играхВот какие результаты дала эта сборка
Эксперты YouTube-канала ShadowSeven проверили в нескольких современных играх компьютерную конфигурацию с видеокартой RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5500. Сборка оказалась удачной.
В выпуске на YouTube-канале ShadowSeven эксперты запустили 13 игр в 1080p на игровом компьютере с процессором Ryzen 5 5500 и видеокартой RTX 3060. В список игр вошли God of War, Forza Horizon 5, Days Gone, Elden Ring, GTA 5, Red Dead Redemption 2, PUBG, Valorant, CS:GO, Stray, Rainbow Six Siege, Fortnite, Far Cry 6.
Игра God of War шла с ультра-графикой и с включенным/отключенным DLSS. Без DLSS средняя частота кадров составляла 85 к/с, с активацией этой функции - 70,5 к/с.
В Forza Horizon 5 на настройках Extreme средний FPS оказался равен 81,5 к/с.
В Days Gone с очень высоким пресетом средняя производительность находилась на уровне 90 к/с.
Elden Ring запускалась с максимальным пресетом. В среднем здесь частота кадров составляла 55 к/с.
В GTA 5 с ультра-графикой, MSAA X4, Andvanced Settings On средняя частота кадров находилась в районе 119 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла на ультра-настройках с отключенным DLSS. Средний FPS в этом случае оказался равен 70,5 к/с.
В PUBG на очень низких настройках графики средний FPS равнялся 148 к/с. С ультра-пресетом в игре удалось получить в среднем 153,5 к/с.
Valorant запускалась с высокой графикой. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 275,5 к/с.
CS:GO шла с низким пресетом. В среднем производительность в этой игре составила 371 к/с.
В Stray на высоких настройках средняя частота кадров равнялась 100 к/с.
Rainbow Six Siege запускалась с графикой Low, текстурами Ultra, FXAA. Средняя производительность в этом случае находилась на уровне 334 к/с.
В Fortnite на настройках Competitive с DLSS Quality, DX12 средний FPS составил 275 к/с.
Far Cry 6 шла с пресетом Ultra. В среднем здесь частота кадров равнялась 87 к/с.
Вывод
В среднем в современных проектах с Ryzen 5 5500 + RTX 3060 вы можете рассчитывать на 154 к/с (средний FPS во всех протестированных играх). Лучшие показатели при этом у этой сборки в игре CS:GO (371 к/с, низкие настройки), худшие - в Elden Ring (55 к/с, настройки Maximum).
Конфигурация ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 5500 with Stock speed;
- видеокарта Zotac Nvidia GeForce RTX 3060 12GB;
- оперативная память 16GB DDR4 3800Mhz OC (2x8 dual channel);
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD 1TB M.2 Kingston;
- HDD 2TB External;
- материнская плата GIGABYTE DSH3 B550M;
- блок питания 550W 80+ Gold.