Отличное сочетание: RTX 3060 + Ryzen 5 5500 в играх

В выпуске на YouTube-канале ShadowSeven эксперты запустили 13 игр в 1080p на игровом компьютере с процессором Ryzen 5 5500 и видеокартой RTX 3060. В список игр вошли God of War, Forza Horizon 5, Days Gone, Elden Ring, GTA 5, Red Dead Redemption 2, PUBG, Valorant, CS:GO, Stray, Rainbow Six Siege, Fortnite, Far Cry 6.

Игра God of War шла с ультра-графикой и с включенным/отключенным DLSS. Без DLSS средняя частота кадров составляла 85 к/с, с активацией этой функции - 70,5 к/с.

В Forza Horizon 5 на настройках Extreme средний FPS оказался равен 81,5 к/с.

В Days Gone с очень высоким пресетом средняя производительность находилась на уровне 90 к/с.

Elden Ring запускалась с максимальным пресетом. В среднем здесь частота кадров составляла 55 к/с.

В GTA 5 с ультра-графикой, MSAA X4, Andvanced Settings On средняя частота кадров находилась в районе 119 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла на ультра-настройках с отключенным DLSS. Средний FPS в этом случае оказался равен 70,5 к/с.