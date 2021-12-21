Ответ на вопрос года: брать DDR4 или DDR5 для компьютера на Intel Alder Lake?

Как отмечает Intel, поддержка памяти DDR5 SDRAM - это одно из главных достоинств Alder Lake. В некоторой степени это действительно так: новый стандарт позволяет процессорам демонстрировать рекордные значения производительности. Но при этом необходимо понимать, что преимущество Alder Lake - в микроархитектуре, поэтому DDR4 тоже с этими процессорами использовать имеет смысл.

То есть большинство пользователей вполне могут между DDR4 и DDR5 выбирать первый вариант. Да и для обычного владельца ПК преимущества DDR5-памяти сейчас ещё не так очевидны, чтобы они могли оправдать её стоимость.