Ответ на вопрос года: брать DDR4 или DDR5 для компьютера на Intel Alder Lake?Об этом рассуждает автор портала 3DNews
Для проверки производительности процессоров с ОЗУ DDR4 и DDR5 автор протестировал конфигурации в приложениях и играх. Оказалось, что для работы в профессиональных программах вроде Lightroom, Premiere Pro предпочтительнее будет память DDR5. Подобные приложения предполагают потоковую обработку больших объёмов данных. Однако встречаются и такие задачи, где DDR4-4000 обеспечивает более высокий уровень производительности (например, в Photoshop).
В то же время в играх разницы между DDR4 и DDR5 практически нет. Что касается конкретных проектов, то DDR5 зачастую превосходит DDR4. Однако действительно значительная разница видна лишь в Marvel's Guardians of the Galaxy, а в остальных случаях она составляет не более 1-2 процентов. Это означает, что DDR4 вполне сможет стать достойной заменой DDR5 для игр.
Как отмечает Intel, поддержка памяти DDR5 SDRAM - это одно из главных достоинств Alder Lake. В некоторой степени это действительно так: новый стандарт позволяет процессорам демонстрировать рекордные значения производительности. Но при этом необходимо понимать, что преимущество Alder Lake - в микроархитектуре, поэтому DDR4 тоже с этими процессорами использовать имеет смысл.
То есть большинство пользователей вполне могут между DDR4 и DDR5 выбирать первый вариант. Да и для обычного владельца ПК преимущества DDR5-памяти сейчас ещё не так очевидны, чтобы они могли оправдать её стоимость.