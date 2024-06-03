ОЗУ сравнили по скорости работы в вариантах 1×32, 2×16 и 4×8 ГБ

ОЗУ сравнили по скорости работы в вариантах 1×32, 2×16 и 4×8 ГБКакой вариант лучше сейчас брать?
В рамках тестирования использовались видеокарта RX 7900 XTX и оперативная память DDR5 6000 МГц CL36.
В Photoshop 2024 лучше остальных результаты оказались у варианта 4×8 ГБ, за ним шли 2×16 и 1×32 ГБ. С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то запускались такие из них, как Assetto Corsa: Competizione, Call of Duty: Modern Warfare 2, Counter Strike 2, Hogwarts Legacy, Dragon’s Dogma 2, Banishers: Ghosts of New Eden, Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, The Last of Us: Part 1, PUBG: Battlegrounds, Fortnite, Spider-Man, Resident Evil 4.
В среднем во всех играх в 1080p, 1440p и 4К лучше остальных показала себя сборка с 4×8 ГБ. По средней частоте кадров в Full HD она была быстрее, чем 1×32 ГБ, на 4,4%, а по сравнению с 2×16 ГБ — на почти 2%. В 1440p разница между 1×32 ГБ и 4×8 ГБ составила 3,8%, в 4К — 1%.
Вывод
ОЗУ на 32 ГБ медленнее остальных не из-за частоты и таймингов, а именно из-за одноканального режима в сравнении с 2×16 ГБ и 4×8 ГБ. Обычно же в играх лучшая производительность оказывается у конфигурации с 4×8 ГБ ОЗУ. Однако главный минус такой сборки в том, что у вас не будет сильного разгона. При этом с 2×16 ГБ возможен больший разгон. Что касается конфигурации с 1×32 ГБ, то она показывает себя хорошо в большинстве сценариев. Сам же эксперт советует брать ОЗУ 1×32 ГБ или 2×16 ГБ для игр.