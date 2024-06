ОЗУ сравнили по скорости работы в вариантах 1×32, 2×16 и 4×8 ГБ

В рамках тестирования использовались видеокарта RX 7900 XTX и оперативная память DDR5 6000 МГц CL36.

В Photoshop 2024 лучше остальных результаты оказались у варианта 4×8 ГБ, за ним шли 2×16 и 1×32 ГБ. С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то запускались такие из них, как Assetto Corsa: Competizione, Call of Duty: Modern Warfare 2, Counter Strike 2, Hogwarts Legacy, Dragon’s Dogma 2, Banishers: Ghosts of New Eden, Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, The Last of Us: Part 1, PUBG: Battlegrounds, Fortnite, Spider-Man, Resident Evil 4.

В среднем во всех играх в 1080p, 1440p и 4К лучше остальных показала себя сборка с 4×8 ГБ. По средней частоте кадров в Full HD она была быстрее, чем 1×32 ГБ, на 4,4%, а по сравнению с 2×16 ГБ — на почти 2%. В 1440p разница между 1×32 ГБ и 4×8 ГБ составила 3,8%, в 4К — 1%.