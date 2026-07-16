Palit представила RTX 3060. С теми же характеристиками, что и в 2021 году

Опубликовано 16 июля 2026, 22:491 мин.
Palit представила RTX 3060. С теми же характеристиками, что и в 2021 годуПеревыпуск
Palit представила GeForce RTX 3060 Infinity 2. По характеристикам она полностью повторяет оригинал 2021 года.
© Palit
Там всё тот же графический процессор Ampere и 12 ГБ видеопамяти. Цена пока не объявлена. Если карта будет стоить заметно дешевле современных аналогов, её ещё можно рассматривать для бюджетных сборок.
Это, конечно, далеко не уровень современных 12 ГБ видеопамяти для игр — из-за устаревшей архитектуры, но для тайтлов начала 20-х в FullHD качестве хватит.