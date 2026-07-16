Компьютеры
Опубликовано 16 июля 2026, 22:49
1 мин.

Palit представила RTX 3060. С теми же характеристиками, что и в 2021 году

Перевыпуск
Palit представила GeForce RTX 3060 Infinity 2. По характеристикам она полностью повторяет оригинал 2021 года.
Palit представила RTX 3060. С теми же характеристиками, что и в 2021 году

© Palit

Там всё тот же графический процессор Ampere и 12 ГБ видеопамяти. Цена пока не объявлена. Если карта будет стоить заметно дешевле современных аналогов, её ещё можно рассматривать для бюджетных сборок.

Это, конечно, далеко не уровень современных 12 ГБ видеопамяти для игр — из-за устаревшей архитектуры, но для тайтлов начала 20-х в FullHD качестве хватит.

Источник:gamesradar
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видеокарта
,
#PALIT
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Компьютеры/
  4. Palit представила RTX 3060. С теми же характеристиками, что и в 2021 году