Palit представила видеокарту RTX 4090 с… 7-дюймовым дисплеем

Модульный характер AIO-системы Lynk+ позволяет пользователям добавлять дополнительные радиаторы, увеличивая мощность охлаждения для будущих видеокарт с более высокими требованиями к мощности. Система также может быть расширена для одновременного охлаждения GPU и CPU.

Графический процессор также оснащен 7-дюймовым дисплеем, на который можно выводить статистику, хотя его размещение под традиционными креплениями может потребовать вертикальной установки для обеспечения видимости, пишет Tom's Hardware.

Первые тесты показали многообещающие результаты: во время интенсивных игровых сессий температура GPU стабильно поддерживалась на уровне 58,2 °C. С