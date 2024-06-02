Palit представила видеокарту RTX 4090 с… 7-дюймовым дисплеем

Опубликовано 02 июня 2024, 20:47
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Palit представила видеокарту RTX 4090 с… 7-дюймовым дисплеемБаг или фича?
Производитель видеокарт Palit в сотрудничестве с компанией Lynk+ представил концепт RTX 4090 с модульной системой охлаждения AIO и 7-дюймовым дисплеем. Этот дизайн был продемонстрирован ютубером der8auer.
Модульный характер AIO-системы Lynk+ позволяет пользователям добавлять дополнительные радиаторы, увеличивая мощность охлаждения для будущих видеокарт с более высокими требованиями к мощности. Система также может быть расширена для одновременного охлаждения GPU и CPU.
Графический процессор также оснащен 7-дюймовым дисплеем, на который можно выводить статистику, хотя его размещение под традиционными креплениями может потребовать вертикальной установки для обеспечения видимости, пишет Tom's Hardware.
Первые тесты показали многообещающие результаты: во время интенсивных игровых сессий температура GPU стабильно поддерживалась на уровне 58,2 °C. С