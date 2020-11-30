Память для компьютеров и смартфонов может подорожать из-за сотрудника фабрики с коронавирусом

Фабрика приостановила работу в воскресенье. Заражённый рабочий покинул предприятие ещё в четверг. Он уехал в Южную Корею, и там ему сделали тест на коронавирус по прибытии. Тест оказался положительным.

Все сотрудников фабрики изолировали. Сообщается, что производство будет восстановлено при первой возможности. Представители SK Hynix не говорят, какими могут быть последствия от приостановки.

Этот завод — один из крупнейших у SK Hynix по производству флэш-памяти. Несколько отраслевых аналитиков заявили, что из-за ситуации возможно кратковременное подорожание памяти.