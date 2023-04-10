Пандемия закончилась и вот результат: поставки компьютеров Apple упали на 40%

Как пишет источник, основной причиной падения отгрузок в отрасли является окончание пандемического бума. Apple испытала самый большой спад среди производителей ПК в первом квартале — на 40%, в то время как рынок в общем сократился на 29%.

По данным IDC, с января по март 2023 года Apple отгрузила 4,1 млн устройств. Это поставило её на четвёртое место; лидер рынка Lenovo отгрузила 12,7 млн ​​устройств.