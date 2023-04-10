14:53, 10 апреля 2023
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Пандемия закончилась и вот результат: поставки компьютеров Apple упали на 40%В пандемию все активно скупали ноутбуки для удалённой работы и учёбы
По данным аналитиков IDC, поставки компьютеров Apple Mac в первом квартале снизились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на запуск M2 MacBook Pro и M2 Mac mini.
Фото: Unsplash
Как пишет источник, основной причиной падения отгрузок в отрасли является окончание пандемического бума. Apple испытала самый большой спад среди производителей ПК в первом квартале — на 40%, в то время как рынок в общем сократился на 29%.
По данным IDC, с января по март 2023 года Apple отгрузила 4,1 млн устройств. Это поставило её на четвёртое место; лидер рынка Lenovo отгрузила 12,7 млн устройств.