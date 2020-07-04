Пандемия заставила NVIDIA выпустить улучшенную версию популярной видеокарты

Как пишут источники, новинка появилась благодаря высокому спросу на ноутбуки, который породила пандемия коронавирусной инфекции, а точнее связанная с ней самоизоляция.

Отмечается, что особенно спрос вырос на азиатском рынке. Из-за этого складские запасы ноутбуков с дискретной графикой NVIDIA закончились. В частности, пропали решения на базе GPU TU117-300. По этой причине выпускать классические видеокарты GeForce GTX 1650 стало невозможно.

NVIDIA решила проблему изящно — просто выпустила GeForce GTX 1650 на новых графических процессорах.

К сожалению, пока GeForce GTX 1650 Ultra распространятся только на китайском рынке.