Парень обжёг руку из-за взлома его компьютера

В BBC рассказали, что 18-летний Абдул Рахман Бадр (Abdelrhman Badr) играл в игру, когда внезапно компьютер отключился. Ранее таких проблем в игре не возникало. Тогда парень решил заглянуть внутрь корпуса компьютера. Инстинктивно он потрогал видеокарту и обжёг руку. Настолько она была горячей.

Позднее выяснилось, что Бадр стал жертвой криптоджекинга. Скорее всего, его история использовалась журналистами BBC просто для иллюстрации явления, потому что она довольно типичная. Парень не знал, как вредоносная программа попала на его компьютер. Возможно, скачал её случайно. По данным BBC, количество подобных атак в последнее время только растёт.