Парню продали самую мощную видеокарту NVIDIA 2015 года со странной особенностью

16:34, 04 декабря 2022
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Парню продали самую мощную видеокарту NVIDIA 2015 года со странной особенностьюНужно быть аккуратнее
NVIDIA GeForce GTX TITAN X — лучшая видеокарта 2015 года. Она основана на графическом процессоре Maxwell GM200 с 3072 ядрами CUDA. Реддитор решил приобрести такую сейчас, и когда получил приобретение на руки, удивился.
Фото: NVIDIA
GeForce GTX TITAN X, купленная реддитором под ником puzzlew, — это та же карта, которая была выпущена на рынок, но с одним небольшим исключением: у неё только два видеовыхода вместо четырёх.
Reddit/puzzlew
Менеджер сообщества NVIDIA на Reddit подтвердил, что это инженерный образец, который не должен был продаваться. Компания часто делилась опытными образцами с партнёрами. В данном случае один из этих образцов был продан без разрешения NVIDIA.