PDF-файлы назвали непригодными для работы

Отмечается, что ещё в 1996 году, спустя три года после появления первых PDF, их критиковали за неудобство. Через 24 года, к сожалению, в восприятии пользователями PDF ничего не изменилось.

Вообще, PDF — это формат оптимизированный для печати. И его цифровое использование не является приоритетным. Для просмотра в сети предпочтительнее применять другие форматы, например, веб-страницу.

Исследователи Nielsen Norman Group критикуют в основном то, что многие люди используют PDF для представления контента в цифровом виде. Из этого следует ряд недостатков, которые могут испортить пользователю впечатление от просмотра файла. Это и сам дизайн PDF-страничек, и невозможность удобно перемещаться внутри документа, и медленная загрузка.

В Nielsen Norman Group рассказали, что участники исследований компании негативно комментировали PDF-файлы. В итоге специалисты пришли к выводу, что размещение информации в этом формате почти наверняка значит, что её не прочтут.