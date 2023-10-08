Pentium 5 — процессор, который мог бы быть, но не сложилось

На смену архитектуре Pentium 4 должна была прийти Pentium 5, продолжая философию «быстрее - значит лучше». В Intel даже закладывали глубину конвейера около 50 ступеней и ожидаемую тактовую частоту более 7 ГГц. Один из инженеров в шутку назвал этот процессор «Звездой смерти». В связи с ожидаемым тепловыделением для потребительского использования рассматривались ПК с жидкостным охлаждением.

Проект Tejas был начат в 2003 году, но столкнулся с задержками и проблемами, которые привели к его окончательному прекращению в мае 2004 года. В конечном счете, эффективность и распараллеливание стали основными принципами разработки процессоров, что ознаменовало отход от акцента Pentium 4 на тактовую частоту.