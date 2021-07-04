Перечислены 10 лучших видеокарт AMD за всю историю

Стоит отметить, что в 2006 году AMD поглотила ATI Technologies. Поэтому авторы издания TechSpot перечисляют и продукты ATI. Первой в списке упоминается ATI VGA Wonder. Это была карта расширения для ПК IBM в конце 80-х. Она имела 512 КБ видеопамяти, что позволяло использовать разрешение дисплея 1024x768 пикселей. За ней шла ATI Rage 128. Это был преемник первого 3D-ускорителя компании, по производительности похожий на Nvidia RIVA TNT.

Затем упоминается ATI Radeon DDR, выпущенная в августе 2000 года. Она хорошо подходила для игр. К 2002 году ATI заработала достойную репутацию, предлагая видеокарты с множеством функций. ATI Radeon 9700 стала «монстром» практически во всех отношениях. Она была первой картой с поддержкой DirectX 9.

В 2011 году появились первые APU — AMD Fusion. Это было комплексное решение для многих рынков. Далее идёт ATI Radeon HD 4870 — одна из из первых карт, использующих GDDR5, которая опередила в этом Nvidia более чем на год.

Возможно, главным достижением ATI в конце 2000-х годов TechSpot называет Radeon HD 5970. Эта видеокарта доминировала во всём. Достойна упоминания и AMD Radeon HD 7970, первая карта с поддержкой PCI-Express 3.0.

И наконец в рейтинге есть AMD Radeon RX 5700. Она получила GDDR6 и использовала 7-нм техпроцесс, что улучшило её производительность и ценовую привлекательность.

В списке привели и Flipper, графическую технологию для Nintendo GameCube. Она была разработана ArtX, которую позже купила ATI.