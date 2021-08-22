Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11

Auto HDR и Dynamic Refresh Rate для игр

Эти технологии повысят качество и плавность картинки в играх.

Обновлённый File Explorer

В «Проводнике» появятся современные иконки и новая панель команд сверху.

Более быстрые обновления

Microsoft пообещала, что в Windows 11 процесс обновления будет проходить более быстро и гладко. Новые апдейты будут весить на 40% меньше, чем раньше.

Редизайн пользовательского интерфейса

Меню «Пуск» теперь более функционально, а Центр Действий и Уведомлений использует более «смартфонный» интерфейс. «Настройки» также были обновлены.

Встроенный Microsoft Teams

Доступ к корпоративной платформе, объединяющей чат, встречи, заметки и вложения, стал проще.

Улучшенная поддержка виртуального рабочего стола

Теперь доступ к виртуальным рабочим столам можно получить, щёлкнув на иконку столов на панели задач.