Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11

Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11Релиз системы ожидается в октябре
- Новый интерфейс, вдохновлённый Mac
В Windows 11 поменялось оформление: углы стали закруглёнными, а в цветовой гамме используются пастельные тона. Меню «Пуск» и панель задач изменили своё расположение.
- Универсальное управление медиа (Universal Media Control)
В Windows 11 пользователь сможет управлять всеми медиафайлами через Центр Действий и Уведомлений (Action Center). Там можно просматривать YouTube-видео и песни со Spotify, которые воспроизводятся, а также все видео на ПК.
- Новый Microsoft Store
Новый магазин приложений поддерживает программы, созданные на различных платформах.
- Поддержка Android-приложений
Да, Windows сможет запускать приложения для Android нативно.
- Виджеты
Они похожи на то, что можно увидеть в macOS Monterey. Теперь можно смотреть погоду, новости, цены на акции и другие вещи в отдельных настраиваемых виджетах.
- Auto HDR и Dynamic Refresh Rate для игр
Эти технологии повысят качество и плавность картинки в играх.
- Обновлённый File Explorer
В «Проводнике» появятся современные иконки и новая панель команд сверху.
- Более быстрые обновления
Microsoft пообещала, что в Windows 11 процесс обновления будет проходить более быстро и гладко. Новые апдейты будут весить на 40% меньше, чем раньше.
- Редизайн пользовательского интерфейса
Меню «Пуск» теперь более функционально, а Центр Действий и Уведомлений использует более «смартфонный» интерфейс. «Настройки» также были обновлены.
- Встроенный Microsoft Teams
Доступ к корпоративной платформе, объединяющей чат, встречи, заметки и вложения, стал проще.
- Улучшенная поддержка виртуального рабочего стола
Теперь доступ к виртуальным рабочим столам можно получить, щёлкнув на иконку столов на панели задач.