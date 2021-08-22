Компьютеры
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Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11

Релиз системы ожидается в октябре
Ранее на этой неделе Microsoft открыла доступ к инсайдерской сборке Windows 11 для всех. В обновлении нашли множество интересных функций. Издание Gizchina перечислило 11 из них.
Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11
  1. Новый интерфейс, вдохновлённый Mac

В Windows 11 поменялось оформление: углы стали закруглёнными, а в цветовой гамме используются пастельные тона. Меню «Пуск» и панель задач изменили своё расположение.

Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11
  1. Универсальное управление медиа (Universal Media Control)

В Windows 11 пользователь сможет управлять всеми медиафайлами через Центр Действий и Уведомлений (Action Center). Там можно просматривать YouTube-видео и песни со Spotify, которые воспроизводятся, а также все видео на ПК.

  1. Новый Microsoft Store

Новый магазин приложений поддерживает программы, созданные на различных платформах.

  1. Поддержка Android-приложений

Да, Windows сможет запускать приложения для Android нативно.

  1. Виджеты

Они похожи на то, что можно увидеть в macOS Monterey. Теперь можно смотреть погоду, новости, цены на акции и другие вещи в отдельных настраиваемых виджетах.

Перечислены 11 интересных новшеств в Windows 11
  1. Auto HDR и Dynamic Refresh Rate для игр

Эти технологии повысят качество и плавность картинки в играх.

  1. Обновлённый File Explorer

В «Проводнике» появятся современные иконки и новая панель команд сверху.

  1. Более быстрые обновления

Microsoft пообещала, что в Windows 11 процесс обновления будет проходить более быстро и гладко. Новые апдейты будут весить на 40% меньше, чем раньше.

  1. Редизайн пользовательского интерфейса

Меню «Пуск» теперь более функционально, а Центр Действий и Уведомлений использует более «смартфонный» интерфейс. «Настройки» также были обновлены.

  1. Встроенный Microsoft Teams

Доступ к корпоративной платформе, объединяющей чат, встречи, заметки и вложения, стал проще.

  1. Улучшенная поддержка виртуального рабочего стола

Теперь доступ к виртуальным рабочим столам можно получить, щёлкнув на иконку столов на панели задач.