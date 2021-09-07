Перечислены плюсы и минусы монитора Huawei MateView 28

Из-за соотношения сторон 3840x2560 всё, что транслируется на экране монитора, вытягивается. Поэтому не любое изображение будет выглядеть при передаче, например, через ноутбук на таком дисплее хорошо. Но для того чтобы решить эту проблему, нужно просто изменить разрешение в настройках лэптопа (правда, сверху и снизу в этом случае останутся чёрные полоски). И есть ещё один нюанс, связанный с этим разрешением: Фил добавляет, что проходить игры с таким монитором комфортно будет только при мощном "железе". Частота обновления дисплея тоже порадует не всех: она всего 60 Гц.

Установить беспроводное соединение можно и между смартфоном Huawei и монитором. Однако модель телефона при этом должна быть достаточно новая, подчеркнул ведущий. При беспроводной трансляции данных с ноутбука на монитор также стоит ограничение в 2К, а при HDMI-соединении частота обновления экрана упадёт с 60 до 50 Гц.

Ещё Фил добавляет, что при помощи Huawei MateView 28 можно заряжать другие гаджеты. Вместо кнопок здесь сенсорная полоска внизу монитора, которая не всегда с первого раза срабатывает.

Главный минус этого устройства компании Huawei - большая стоимость. За такую же цену, отмечает ведущий, можно купить два других игровых монитора.

По итогам обзора Фил порекомендовал к покупке этот монитор специалистам, которые работают с изображением, и любителям продукции Huawei.