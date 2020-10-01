Перечислены потерявшие в цене видеокарты после дебюта NVIDIA RTX 3080

Авторы материала взяли видеокарты среднего и высокого уровня. Для определения стоимости моделей использовали Ebay. Конечно, это больше про американский рынок, но тенденции могут совпадать в разных странах.

В верхнем ценовом сегменте случилась интересная ситуация. После анонса RTX 3000 люди бросили продавать свои RTX 2080 Ti по низкой цене. Однако спустя неделю после появления обзоров на новинку цены на 2080 Ti выросли на $100. Тем не менее, в среднем RTX 2080 Ti продаётся по цене на 19% сниженной, чем было год назад. Что касается RTX 2080 и 2080 Super, то их стоимость упала в среднем на 15%.

По таблице можно оценить уменьшение стоимости всех видеокарт RTX NVIDIA.