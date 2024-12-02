Компьютеры
Опубликовано 02 декабря 2024, 06:00
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Перечислены признаки того, что ваш компьютер стал целью хакеров

Предупрежден — вооружен
Вредоносное ПО может проникнуть в вашу систему через фишинговые письма, рекламу или сомнительные загрузки. Игнорирование их признаков может привести к краже данных или поломке устройства. Вот как распознать первые «красные флажки»:
Перечислены признаки того, что ваш компьютер стал целью хакеров
© Ferra

  • Низкая производительность: если ваш компьютер вдруг стал работать намного медленнее, возможно, вредоносное ПО использует ресурсы вашей системы. Сначала исключите основные причины, такие как слишком большое количество приложений или устаревшее ПО.

  • Всплывающие окна: неожиданные объявления или предупреждения о «преступлениях» — классический трюк вредоносных программ. Никогда не нажимайте на них.

  • Неизвестные приложения: проверьте свое устройство на наличие незнакомых программ. Они могут быть маскировкой для вредоносного ПО.

  • Изменения в браузере: если ваша домашняя страница или поисковая система переключается сама, это тоже может быть связано с вирусами. Перезагрузите браузер и удалите подозрительные расширения.

  • Брандмауэр отключен: отключенный брандмауэр может означать, что вредоносное ПО скрывает свою активность. Проверьте настройки, чтобы снова активировать его и спасти свой ПК.

  • Высокий расход данных: внезапные скачки потребления интернета могут означать, что вредоносное ПО отправляет вашу информацию в другое место. Для проверки используйте Диспетчер задач или Монитор активности.

Не полагайтесь только на бесплатные антивирусы. Обновляйте систему, используйте надежные программы и регулярно проверяйте их на наличие необычной активности, чтобы не допустить появления вирусов

Источник:komando
Автор:Максим Многословный
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