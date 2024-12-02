Перечислены признаки того, что ваш компьютер стал целью хакеров

Низкая производительность: если ваш компьютер вдруг стал работать намного медленнее, возможно, вредоносное ПО использует ресурсы вашей системы. Сначала исключите основные причины, такие как слишком большое количество приложений или устаревшее ПО.

Всплывающие окна: неожиданные объявления или предупреждения о «преступлениях» — классический трюк вредоносных программ. Никогда не нажимайте на них.

Неизвестные приложения: проверьте свое устройство на наличие незнакомых программ. Они могут быть маскировкой для вредоносного ПО.

Изменения в браузере: если ваша домашняя страница или поисковая система переключается сама, это тоже может быть связано с вирусами. Перезагрузите браузер и удалите подозрительные расширения.

Брандмауэр отключен: отключенный брандмауэр может означать, что вредоносное ПО скрывает свою активность. Проверьте настройки, чтобы снова активировать его и спасти свой ПК.