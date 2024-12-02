Перечислены признаки того, что ваш компьютер стал целью хакеров

Перечислены признаки того, что ваш компьютер стал целью хакеровПредупрежден — вооружен
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Низкая производительность: если ваш компьютер вдруг стал работать намного медленнее, возможно, вредоносное ПО использует ресурсы вашей системы. Сначала исключите основные причины, такие как слишком большое количество приложений или устаревшее ПО.
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Всплывающие окна: неожиданные объявления или предупреждения о «преступлениях» — классический трюк вредоносных программ. Никогда не нажимайте на них.
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Неизвестные приложения: проверьте свое устройство на наличие незнакомых программ. Они могут быть маскировкой для вредоносного ПО.
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Изменения в браузере: если ваша домашняя страница или поисковая система переключается сама, это тоже может быть связано с вирусами. Перезагрузите браузер и удалите подозрительные расширения.
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Брандмауэр отключен: отключенный брандмауэр может означать, что вредоносное ПО скрывает свою активность. Проверьте настройки, чтобы снова активировать его и спасти свой ПК.
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Высокий расход данных: внезапные скачки потребления интернета могут означать, что вредоносное ПО отправляет вашу информацию в другое место. Для проверки используйте Диспетчер задач или Монитор активности.
Не полагайтесь только на бесплатные антивирусы. Обновляйте систему, используйте надежные программы и регулярно проверяйте их на наличие необычной активности, чтобы не допустить появления вирусов