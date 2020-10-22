Перечислены проблемы октябрьского обновления Windows 10

В сущности, обновление Windows 10 October 2020 Update — это исправление майского апдейта May 2020 Update. Поэтому и ошибок в нём не так много. Тем не менее, стоит их узнать, прежде чем устанавливать обновление.

Во-первых, есть проблемы с драйверами. Microsoft недавно изменила способ верификации драйверов, и теперь владельцы старых устройств могут столкнуться с ошибкой, которую можно решить, обратившись к производителю.

Во-вторых, есть проблема с обновлением звуковых драйверов Conexant. Она была обнаружена ещё в May 2020 Update, но её не починили. Если у пользователей есть такие драйвера, то Microsoft скажет, что они не будут получать обновления.

В-третьих, остаётся ошибка, из-за которой могут возникнуть сбои в работе аудиоподсистемы на драйверах Conexant ISST.