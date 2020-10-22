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Перечислены проблемы октябрьского обновления Windows 10

Они касаются не всех
Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 Update. Вскоре оно начнёт распространяться автоматически, но уже доступно для загрузки. Также Microsoft опубликовала список известных проблем апдейта.

В сущности, обновление Windows 10 October 2020 Update — это исправление майского апдейта May 2020 Update. Поэтому и ошибок в нём не так много. Тем не менее, стоит их узнать, прежде чем устанавливать обновление.

Во-первых, есть проблемы с драйверами. Microsoft недавно изменила способ верификации драйверов, и теперь владельцы старых устройств могут столкнуться с ошибкой, которую можно решить, обратившись к производителю.

Во-вторых, есть проблема с обновлением звуковых драйверов Conexant. Она была обнаружена ещё в May 2020 Update, но её не починили. Если у пользователей есть такие драйвера, то Microsoft скажет, что они не будут получать обновления.

В-третьих, остаётся ошибка, из-за которой могут возникнуть сбои в работе аудиоподсистемы на драйверах Conexant ISST.