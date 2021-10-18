Перечислены пять новых суперкомпактных компьютеров размером с пачку сигарет

Компьютеры
Сегодня в 18:22
2 мин.
Перечислены пять новых суперкомпактных компьютеров размером с пачку сигаретОни могут применяться для решения стандартных или профессиональных задач
IT-компания Selectel в блоге на «Хабре» поделилась подборкой самых современных мини-компьютеров.
Сейчас одноплатные мини-компьютеры становятся всё более популярными. Ниже - наиболее интересные из существующих моделей.
- Zidoo M6. Существуют два варианта системы: в виде платы и в виде небольшого компьютера. Они поддерживают Android 11, Ubuntu 18.04 и другие операционные системы, а также Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G либо 4G LTE. Основано устройство на ARM Cortex-A55, оперативная память - до 8 ГБ, встроенная - до 128 ГБ. Есть у него и множество разъёмов для подключения различного оборудования.
- Geniatech XPI-iMX8MM. Во многом схож с Raspberry Pi 4, однако стоит дороже. При этом по характеристикам он совсем не отличается от упомянутой модели. Устройство поддерживает из операционных систем Linux, FreeRTOS, Yocto, имеет коннекторы коннекторы MIPI-CSI, MIPI-DSI, GPIO. Из портов и разъёмов у него есть HDMI 1.4, 3.5mm AV output, Gigabit Ethernet, USB Type-C, MicroSD кардридер, а также четыре USB 2.0 Type-A.
- Asus Tinker Board 2. Имеет две вариации: Asus Tinker Board 2 (с 2 или 4 ГБ оперативной памяти) и Asus Tinker Board 2s (с 16 ГБ памяти). Базируется на шестиядерном чипе с 2 ГГц Cortex-A72 (два ядра) и 1,5 ГГц Cortex-A53 (четыре ядра). Поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. Также у этого компьютера есть разъёмы для HDMI 2.0, Ethernet, гарнитуры, USB 3.2. Присутствуют коннекторы MIPI-CSI, MIPI-DSI и 40-пиновый GPIO.
- Odyssey X86J4125800. Довольно дорогая ($218, или 15,6 тысяч рублей), но стоящая внимания модель. Устройство позволяет одновременно работать с тремя дисплеями 4096 x 2160 пикселей, а также частотой 69 Гц. Максимальный объём оперативной памяти - 8 ГБ. При этом есть 64 ГБ eMMC, а также возможность подключения SSD, модемного модуля и прочих дополнительных устройств. Из портов - HDMI 2.0a, USB 3.1 Type-C и Type-A, USB 2.0 Type-A, кардридер MicroSD, два гигабитных. Есть поддержка беспроводной связи - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0.
- Alibaba T-Head RVB-ICE. Выделяется среди остальных самой высокой стоимостью и большим количеством функций. Здесь установлен двухъядерный процессор Xuantie C910 RISC-V 64GC с встроенной графикой (Vivante GC800L) и чипом для нейросетей. Устройство может работать с операционными системами Linux и Android. Объём оперативки - 4 ГБ, внутренней памяти - 16 ГБ. Также у компьютера есть micro USB 3.0, Ethernet, USB-C, кардридер. Поддерживает передачу по Bluetooth и Wi-Fi.