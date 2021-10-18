Перечислены пять новых суперкомпактных компьютеров размером с пачку сигарет

Сейчас одноплатные мини-компьютеры становятся всё более популярными. Ниже - наиболее интересные из существующих моделей.

Zidoo M6. Существуют два варианта системы: в виде платы и в виде небольшого компьютера. Они поддерживают Android 11, Ubuntu 18.04 и другие операционные системы, а также Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G либо 4G LTE. Основано устройство на ARM Cortex-A55, оперативная память - до 8 ГБ, встроенная - до 128 ГБ. Есть у него и множество разъёмов для подключения различного оборудования.