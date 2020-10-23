Перечислены самые нелепые предсказания Билла Гейтса и других знаменитостей компьютерной индустрии

Когда-то один из основателей Intel Гордон Мур заметил закономерность и предсказал количество транзисторов в чипах будущего. Его наблюдение получило название закон Мура и заставило многих пытаться прогнозировать развитие компьютерных технологий. Попытками предсказать будущее отметились и знаменитости, в том числе Билл Гейтс и Стив Джобс. Однако не все из их прогнозов сбылись, а некоторые и вовсе звучат сейчас нелепо.