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Перечислены самые нелепые предсказания Билла Гейтса и других знаменитостей компьютерной индустрии
Они недооценивали потенциал многих вещей
Когда-то один из основателей Intel Гордон Мур заметил закономерность и предсказал количество транзисторов в чипах будущего. Его наблюдение получило название закон Мура и заставило многих пытаться прогнозировать развитие компьютерных технологий. Попытками предсказать будущее отметились и знаменитости, в том числе Билл Гейтс и Стив Джобс. Однако не все из их прогнозов сбылись, а некоторые и вовсе звучат сейчас нелепо.
Издание TechSpot собрало такие предсказания, а мы выбрали наиболее любопытные из них:
«Через два года проблема спама будет решена»
«Что бы я сделал? Я бы закрыл её и вернул деньги акционерам»
«Эра ПК закончилась»
«Нет никаких шансов, что iPhone получат хоть какую-то значительную долю рынка. Нет шансов»
«Нет никаких причин, чтобы кто-то захотел иметь компьютер у себя дома»
«У нас нет планов делать планшет. Оказывается, людям нужны клавиатуры. Мы смотрим на планшеты и думаем, что они провалятся»
«Одно совершенно точно, никто не станет называть это (прим. процессор) Pentium»