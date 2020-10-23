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Перечислены самые нелепые предсказания Билла Гейтса и других знаменитостей компьютерной индустрии

Они недооценивали потенциал многих вещей
Когда-то один из основателей Intel Гордон Мур заметил закономерность и предсказал количество транзисторов в чипах будущего. Его наблюдение получило название закон Мура и заставило многих пытаться прогнозировать развитие компьютерных технологий. Попытками предсказать будущее отметились и знаменитости, в том числе Билл Гейтс и Стив Джобс. Однако не все из их прогнозов сбылись, а некоторые и вовсе звучат сейчас нелепо.

Издание TechSpot собрало такие предсказания, а мы выбрали наиболее любопытные из них:

«Через два года проблема спама будет решена»
2004 год, Билл Гейтс
один из основателей Microsoft
«Что бы я сделал? Я бы закрыл её и вернул деньги акционерам»
1997 год, Майкл Делл
основатель Dell, отвечая на вопрос, что бы он сделал, будучи главой компании Apple
«Эра ПК закончилась»
1999 год, Луис Герстнер
бывший генеральный директор IBM
«Нет никаких шансов, что iPhone получат хоть какую-то значительную долю рынка. Нет шансов»
2007 год, Стивен Балмер
генеральный директор Microsoft
«Нет никаких причин, чтобы кто-то захотел иметь компьютер у себя дома»
1977 год, Кен Олсен
один из основателей Digital Equipment Corporation
«У нас нет планов делать планшет. Оказывается, людям нужны клавиатуры. Мы смотрим на планшеты и думаем, что они провалятся»
2003 год, Стив Джобс
один из основателей Apple
«Одно совершенно точно, никто не станет называть это (прим. процессор) Pentium»
1993 год, Джон Дворак
американский обозреватель и телеведущий в области технологий