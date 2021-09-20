Перечислены шесть лучших игровых процессоров 2021 года

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Перечислены шесть лучших игровых процессоров 2021 годаКаждый из них - победитель в какой-то одной категории
Заместитель главного редактора Tom's Hardware Пол Алькорн поделился подборкой лучших по разным параметрам моделей процессоров для игр.
Пол Алькорн дал несколько общих советов по выбору процессора для современных игр. Во-первых, надо определиться с тем, Intel или AMD вы рассматриваете. Так, в целом по результатам тестов лучшие результаты показывают модели AMD, однако есть и дорогие процессоры Intel, которые лучше подходят для игр. Во-вторых, необходимо помнить, что тактовая частота процессора именно для комфортного запуска игровых проектов важнее числа ядер. В-третьих, важна совместимость процессора с оперативной памятью, хранилищем, видеокартой. Нет смысла покупать мощную модель, если, например, видеокарта - слабая. Наконец, при покупке именно игрового процессора лучше заплатить больше за него, а не за кулер.
Итак, в топ процессоров 2021 года для игр попали:
- Лучший в целом - AMD Ryzen 5 5600X. В целом эта модель лидирует на рынке процессоров для игровых ПК. Отличается отличной производительностью, мощностью, энергоэффективностью, встроенной системой охлаждения, совместим с материнскими платами 500-й серии. Из минусов - высокая стоимость генераторов. Как альтернативу автор предлагает приобрести Intel Core i5-11600K. Он способен стать вполне значимым конкурентом AMD. Однако у него отсутствует встроенный кулер и довольно большое энергопотребление.
- Лучший игровой процессор с высокой производительностью - AMD Ryzen 9 5950X. Вообще этот процессор больше подойдёт тем, кто хочет иметь возможность быстро и качественно выполнять рабочие задачи и запускать игровые проекты. Для него нужно приобретать дополнительно мощное охлаждение, у него нет кулера и встроенной графики. Кроме того, стоимость генераторов тоже оказывается высокой. Альтернатива - AMD Ryzen 7 5800X. В целом в играх у него быстродействие такое же, как у Ryzen 5 5600X. Но всё же последний - именно для геймеров, а Ryzen 7 5800X - для тех, кто хочет иметь более универсальный ПК (для работы в каких-либо специализированных программах, помимо игр). Среди недостатков модели - отсутствие системы охлаждения, встроенной графики, высокая стоимость.
- Наиболее дорогой процессор - AMD Ryzen 9 5900X. Им останутся довольны пользователи, которые ищут максимальную производительность для любых, даже самых сложных, задач. К примеру, с этим процессором можно монтировать видео, осуществлять потоковую передачу игр и многое другое. При этом к нему нужно докупать кулер, а также у него нет встроенной графики.
- Лучший процессор среднего уровня - Intel Core i5-11400. Это лучшая модель из бюджетных на рынке, подчёркивает Пол Алькорн. Он обеспечит высокую производительность в играх, но при этом кулер здесь в комплекте - довольно слабый, а энергопотребление у процессора во время работы большое.
- Лучший бюджетный процессор - AMD Ryzen 3 3300X. Благодаря привлекательной цене и хорошей производительностью может стать отличным выбором. Однако система охлаждения здесь довольно слабая.
- Лучший процессор начального уровня - AMD Ryzen 5 5600G. Этот процессор - пример отличного соотношения стоимости и качества модели. Правда, некоторые игры в высоком разрешении придётся запускать только на низких настройках.