Перечислены шесть лучших игровых процессоров 2021 года

Пол Алькорн дал несколько общих советов по выбору процессора для современных игр. Во-первых, надо определиться с тем, Intel или AMD вы рассматриваете. Так, в целом по результатам тестов лучшие результаты показывают модели AMD, однако есть и дорогие процессоры Intel, которые лучше подходят для игр. Во-вторых, необходимо помнить, что тактовая частота процессора именно для комфортного запуска игровых проектов важнее числа ядер. В-третьих, важна совместимость процессора с оперативной памятью, хранилищем, видеокартой. Нет смысла покупать мощную модель, если, например, видеокарта - слабая. Наконец, при покупке именно игрового процессора лучше заплатить больше за него, а не за кулер.

Итак, в топ процессоров 2021 года для игр попали:

Лучший в целом - AMD Ryzen 5 5600X. В целом эта модель лидирует на рынке процессоров для игровых ПК. Отличается отличной производительностью, мощностью, энергоэффективностью, встроенной системой охлаждения, совместим с материнскими платами 500-й серии. Из минусов - высокая стоимость генераторов. Как альтернативу автор предлагает приобрести Intel Core i5-11600K. Он способен стать вполне значимым конкурентом AMD. Однако у него отсутствует встроенный кулер и довольно большое энергопотребление.

Лучший игровой процессор с высокой производительностью - AMD Ryzen 9 5950X. Вообще этот процессор больше подойдёт тем, кто хочет иметь возможность быстро и качественно выполнять рабочие задачи и запускать игровые проекты. Для него нужно приобретать дополнительно мощное охлаждение, у него нет кулера и встроенной графики. Кроме того, стоимость генераторов тоже оказывается высокой. Альтернатива - AMD Ryzen 7 5800X. В целом в играх у него быстродействие такое же, как у Ryzen 5 5600X. Но всё же последний - именно для геймеров, а Ryzen 7 5800X - для тех, кто хочет иметь более универсальный ПК (для работы в каких-либо специализированных программах, помимо игр). Среди недостатков модели - отсутствие системы охлаждения, встроенной графики, высокая стоимость.