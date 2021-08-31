Перечислены советы по работе на Windows 10 в 2021 году

Перечислены советы по работе на Windows 10 в 2021 годуЭта версия ОС на самом деле одна из самых удобных
Сначала автор описал подробности процесса скачивания и установки 10-й версии Windows. Загрузить программу для установки системы можно на официальном сайте Microsoft и через платформу Unified Update Platform (UUP). Компания также поработала над созданием MediaCreationTool, которая поможет скачать и записать на флешку образ. Далее, система самостоятельно выбирает диск для установки, загрузчик при этом всегда располагается на "Диске 0" (если физических накопителей на ПК два). Чтобы избежать проблем, пользователь советует купить M.2 SSD-накопителя, который будет стоять первым в системе.
По поводу отключения телеметрии беспокоиться не стоит, отмечает блогер. А вот точки восстановления лучше деактивировать и установить вместо них утилиту для создания ежедневно резервной копии (бэкапа). Отключить необходимо также индексацию дисков (при использовании SSD в качестве системного накопителя).
Полезным будет оставить в активном состоянии защитник Windows (Microsoft Defender), отказаться от использования твикеров, отложить на 1-2 недели установку вышедших обновлений, пользоваться "Контроль памяти" (помогает автоматически очистить память).
Оптимальнее всего, заключает пользователь, будет как можно меньше вмешиваться в работу ОС Windows 10.