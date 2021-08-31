Перечислены советы по работе на Windows 10 в 2021 году

По поводу отключения телеметрии беспокоиться не стоит, отмечает блогер. А вот точки восстановления лучше деактивировать и установить вместо них утилиту для создания ежедневно резервной копии (бэкапа). Отключить необходимо также индексацию дисков (при использовании SSD в качестве системного накопителя).

Полезным будет оставить в активном состоянии защитник Windows (Microsoft Defender), отказаться от использования твикеров, отложить на 1-2 недели установку вышедших обновлений, пользоваться "Контроль памяти" (помогает автоматически очистить память).

Оптимальнее всего, заключает пользователь, будет как можно меньше вмешиваться в работу ОС Windows 10.