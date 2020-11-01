Перечислены способы ускорить работу компьютера

Об этом пишет издание «Известия», которое перевело материал Business Insider. Чаще всего снижение скорости работы компьютера бывает связано с работой программного обеспечения. Поэтому следует сократить число программ, запускаемых при включении компьютера. Эксперты советуют проверить список приложений в автозапуске.

Также стоит уменьшить количество вкладок в браузере. Ещё нужно регулярно проверять компьютер с помощью антивирусных программ и перезагружать его один раз в несколько дней.

Помимо этого, эксперты советуют использовать SSD и включить функцию ReadyBoost, благодаря которой можно применять USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти. Ещё одна рекомендация — не пользоваться облачным хранилищем OneDrive на Windows, потому что постоянная синхронизация может замедлить работу системы.