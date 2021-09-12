Перечислены топ-10 компьютерных мониторов

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Сегодня в 19:30
Перечислены топ-10 компьютерных мониторовКаждый лучше всего подходит для определённых задач
Автор издания Tom's Hardware Шарон Хардинг назвала лучшие модели мониторов для ПК и рассказал, на какие параметры нужно опираться при выборе устройства.
Прежде всего, пишет Шарон Хардинг, надо определить для себя несколько моментов, касающихся будущего монитора. Это цель использования (от этого зависит соотношение остальных параметров), разрешение (чем больше пикселей, тем чётче картинка), цвет и контраст, технология панели дисплея (лучшими считаются мониторы VA), размер экрана (27 дюймов - размер диагонали, который чаще всего сейчас встречается), sRGB/DCI-P3 (наилучшую цветопередачу обеспечивает DCI-P3).
Далее Хардинг приводит список мониторов, которые считаются лучшими по определённым критериям.
- Лучший компьютерный монитор в целом - Samsung Odyssey G7. 32-дюймовая модель показала время отклика 5 миллисекунд и задержку ввода 20 миллисекунд. Монитор также откличается точной цветопередачей и отличным качеством изображения. Однако, к сожалению, у устройства нет встроенных динамиков.
- Лучший монитор для игр - Dell S3220DGF. Модель может похвастаться точной цветопередачей и высоким контрастом, но при этом здесь нет режима sRGB и предустановки гамма-кривых. Из-за этого насыщенность некоторым может показаться слишком высокой.
- Лучший монитор для игр 4К - LG 27GN950-B. Позволяет получить естественные цвета, а также показывает отличные результаты с точки зрения времени отклика и задержки ввода. Из недостатков у него высокая насыщенность в режиме sRGB.
- Лучший монитор для киберспорта - MSI Oculux NXG253R. Автор отметил у модели хорошую контрастность с переменной подсветкой, плавность и быстроту работы. А из минусов здесь отсутствие динамиков и расширенной цветопередачи.
- Лучший бюджетный монитор - Samsung UR59C. Качественная сборка и изогнутый экран - то, что выделяет это устройство. Однако из-за отсутствия USB-разъёмов к нему сложно подключать дополнительные гаджеты, а для получения естественных цветов на экране потребуется калибровка.
- Лучший монитор для игр - Aorus FO48U 4K OLED. На нём очень точно передаются цвета благодаря DCI-P3 и высокому контрасту. Вместе с тем нет технологии Dolby Vision и яркость не очень большая.
- Лучший монитор для HDR - Asus ProArt PA32UCX. Отличная цветопередача, технологии HDR10, HLG, Dolby Vision, яркость 1400 нит, подсветка с 1152 зонами - причины, почему на эту модель нужно обратить внимание.
- Лучший портативный монитор - Lenovo ThinkVision M14. У него тонкий и лёгкий корпус, устойчивая подставка с двумя убирающимися ножками. Но чехол для монитора не особо прочный, а подключить другие устройства к нему можно только через USB-C на DisplayPort 1.2.
- Лучший портативный игровой монитор - Asus ROG XG17AHPE. К нему можно присоединить гаджеты через порты HDMI, USB-C, USB-A, есть экранное меню с множеством настроек. Но по стоимости устройство выйдет дороже, чем хороший настольный монитор на 240 Гц, и подставка у него не самая надёжная.
- Лучший монитор для гостиной - HP Omen X 65 Emperium. Он, по словам Хардинг, способен заменить телевизор. Но вот высокая цена - единственный недостаток этой модели.