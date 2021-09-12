Перечислены топ-10 компьютерных мониторов

Прежде всего, пишет Шарон Хардинг, надо определить для себя несколько моментов, касающихся будущего монитора. Это цель использования (от этого зависит соотношение остальных параметров), разрешение (чем больше пикселей, тем чётче картинка), цвет и контраст, технология панели дисплея (лучшими считаются мониторы VA), размер экрана (27 дюймов - размер диагонали, который чаще всего сейчас встречается), sRGB/DCI-P3 (наилучшую цветопередачу обеспечивает DCI-P3).

Далее Хардинг приводит список мониторов, которые считаются лучшими по определённым критериям.

Лучший компьютерный монитор в целом - Samsung Odyssey G7. 32-дюймовая модель показала время отклика 5 миллисекунд и задержку ввода 20 миллисекунд. Монитор также откличается точной цветопередачей и отличным качеством изображения. Однако, к сожалению, у устройства нет встроенных динамиков.

Лучший монитор для игр - Dell S3220DGF. Модель может похвастаться точной цветопередачей и высоким контрастом, но при этом здесь нет режима sRGB и предустановки гамма-кривых. Из-за этого насыщенность некоторым может показаться слишком высокой.

Лучший монитор для игр 4К - LG 27GN950-B. Позволяет получить естественные цвета, а также показывает отличные результаты с точки зрения времени отклика и задержки ввода. Из недостатков у него высокая насыщенность в режиме sRGB.

Лучший монитор для киберспорта - MSI Oculux NXG253R. Автор отметил у модели хорошую контрастность с переменной подсветкой, плавность и быстроту работы. А из минусов здесь отсутствие динамиков и расширенной цветопередачи.

Лучший бюджетный монитор - Samsung UR59C. Качественная сборка и изогнутый экран - то, что выделяет это устройство. Однако из-за отсутствия USB-разъёмов к нему сложно подключать дополнительные гаджеты, а для получения естественных цветов на экране потребуется калибровка.