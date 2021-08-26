Переиздание видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 проверили в современных играх

Переиздание видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 проверили в современных играхВ тестировании приняли участие 6 игр
Автор рассказал, как с видеокартой NVIDIA GeForce GT 730 идут Cyberpunk 2077, Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty: Black Ops - Cold War, Red Dead Redemption 2, Fortnite, Grand Theft Auto V.
В Cyberpunk 2077 средняя частота кадров не очень большая - 20 к/с. При очень редких событиях производительность опускается до 14 к/с. Похожая ситуация с Red Dead Redemption 2: в очень редких событиях частота кадров снижается до 10 к/с, а в среднем составляет 17 к/с. В COD: BOCW минимальное значение кадров в секунду при очень редких событиях - 13. В то же время средняя производительность - 30 к/с.
Лучшая производительность была с этой видеокартой при игре в Fortnite. Это 99 к/с в среднем и снижение до 51 к/с в очень редких событиях. В CS: GO результаты получились такие: среднее число кадров - 50 к/с, минимальное значение - 21. Похожие значения в GTA 5: 45 к/с и 26 к/с соответственно.
Напомним, что видеокарта NVIDIA GeForce GT 730 обладает 2 ГБ видеопамяти, построена на архитектуре Kepler. Также в устройстве находится пассивная система охлаждения для снижения уровня шума при работе.