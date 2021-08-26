Переиздание видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 проверили в современных играх

Лучшая производительность была с этой видеокартой при игре в Fortnite. Это 99 к/с в среднем и снижение до 51 к/с в очень редких событиях. В CS: GO результаты получились такие: среднее число кадров - 50 к/с, минимальное значение - 21. Похожие значения в GTA 5: 45 к/с и 26 к/с соответственно.

Напомним, что видеокарта NVIDIA GeForce GT 730 обладает 2 ГБ видеопамяти, построена на архитектуре Kepler. Также в устройстве находится пассивная система охлаждения для снижения уровня шума при работе.