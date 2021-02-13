Перекупщики продали уже более 15 тысяч новых видеокарт в 2021 году

Источник приводит данные за период с начала января. В основном перекупщики продавали видеокарты NVIDIA — более 14 тысяч. Среди них модели от RTX 3060 Ti до RTX 3090. Самая популярная на eBay видеокарта — RTX 3070. Что касается AMD, то здесь самая популярная перепродаваемая модель — RX 6800 XT.

Конечно же, перекупщики продают видеокарты по безумной цене. Например, средняя цена продажи RTX 3080 в январе была равна $1290. В феврале эта цифра выросла до $1593.