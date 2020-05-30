Первая дискретная видеокарта Intel окажется слабее бюджетной NVIDIA GeForce 2016 года

Стоит отметить, что протестированная видеокарта предназначена для разработчиков, а не для обычных потребителей. Она построена на архитектуре Gen12, имеет 96 исполнительных блоков и 768 шейдеров. Видеопамяти у модели 3 или 6 ГБ, скорее всего, типа GDDR6. Также важно знать то, что GPU с аналогичными характеристиками будет использоваться в качестве встроенной графики в старших процессорах Tiger Lake.

Итак в бенчмарке Intel Xe DG1 набрала 5960 баллов. Она уступает даже видеокарте GeForce GTX 1050 Ti, пишет издание Videocardz. Тут стоит отметить, что GeForce GTX 1050 Ti вышла в 2016 году и относится к категории моделей начального уровня. Соответственно, стоила она на старте продаж недорого — примерно десять тысяч рублей. Слабее GeForce GTX 1050 Ti в 2016 году в линейке видеокарт NVIDIA была только GeForce GTX 1050.

Что касается дискретных карт Intel, то компания намерена выпустить не только модели начального уровня, но и высокопроизводительные решения.