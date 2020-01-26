Первая видеокарта Intel получит аналог новейшей игровой технологии NVIDIA

Ранее Intel отвергла слухи о том, что её видеокарты получат аппаратную реализацию трассировки лучей. Однако новая информация противоречит этим заявлениям. Источник утверждает, что технология появится в потребительских решениях. Доказательства нашли в коде драйверов.

Источник под ником _rogame обнаружил там упоминания таких структур, как Ray Trace HW Accelerator, DXR_RAYTRACING_INSTANCE_DESC и D3D12_RAYTRACING_GEOMETRY_FLAGS. Всё это указывает на возможность аппаратного ускорения трассировки лучей в будущих графических процессорах Intel.

Стоит отметить, что потребительские решения Intel Xe будут разделены на две категории — Xe-LP с производительностью не выше среднего и Xe-HP с высокой производительностью. Не исключено, что поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей получат последние видеокарты.