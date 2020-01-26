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Компьютеры
Сегодня 15:49

Первая видеокарта Intel получит аналог новейшей игровой технологии NVIDIA

Очередные намёки на это
Скоро Intel должна представить свою первую дискретную видеокарту Xe. В сети появились новые свидетельства тому, что продукт получит аппаратную реализацию трассировки лучей — аналог новейшей игровой технологии, которую NVIDIA представила в видеокартах GeForce RTX.

Ранее Intel отвергла слухи о том, что её видеокарты получат аппаратную реализацию трассировки лучей. Однако новая информация противоречит этим заявлениям. Источник утверждает, что технология появится в потребительских решениях. Доказательства нашли в коде драйверов.

Источник под ником _rogame обнаружил там упоминания таких структур, как Ray Trace HW Accelerator, DXR_RAYTRACING_INSTANCE_DESC и D3D12_RAYTRACING_GEOMETRY_FLAGS. Всё это указывает на возможность аппаратного ускорения трассировки лучей в будущих графических процессорах Intel.

Стоит отметить, что потребительские решения Intel Xe будут разделены на две категории — Xe-LP с производительностью не выше среднего и Xe-HP с высокой производительностью. Не исключено, что поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей получат последние видеокарты.