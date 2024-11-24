Первоапрельская шутка SilverStone стала реальностью: анонс ПК-корпуса под ретро

Корпус для ПК в стиле ретро от SilverStone

SilverStone превратила свою первоапрельскую шутку 2023 года в реальный продукт, показав FLP01, корпус для ПК в ретро-стиле, вдохновленный ПК конца 80-х и начала 90-х годов. Корпус с ностальгическим бежевым дизайном, фальшивыми отсеками для дискет и зеленым светодиодным индикатором питания отдает дань уважения винтажным компьютерам и при этом рассчитан на современное оборудование.