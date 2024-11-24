Первоапрельская шутка SilverStone стала реальностью: анонс ПК-корпуса под ретро

Опубликовано 24 ноября 2024, 16:271 мин.
Первоапрельская шутка SilverStone стала реальностью: анонс ПК-корпуса под ретроКорпус для ПК в стиле ретро от SilverStone
SilverStone превратила свою первоапрельскую шутку 2023 года в реальный продукт, показав FLP01, корпус для ПК в ретро-стиле, вдохновленный ПК конца 80-х и начала 90-х годов. Корпус с ностальгическим бежевым дизайном, фальшивыми отсеками для дискет и зеленым светодиодным индикатором питания отдает дань уважения винтажным компьютерам и при этом рассчитан на современное оборудование.
© Ascii.jp
Два 5,25-дюймовых отсека для дискет ловко скрывают оптический привод и передние порты, а боковые решетки вентиляторов, вероятно, можно мыть, пишут СМИ. Корпус поддерживает материнскую плату ATX, кулер до 138 мм, GPU до 310 мм и два 80-мм вентилятора. На выставке SilverStone FLP01 был представлен с современными компонентами, включая Intel Core Ultra 7 265K и Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.
FLP01 будет выпущен в начале 2025 года по цене около 130 долларов. Однако его доступность за пределами Японии пока не определена.