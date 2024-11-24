Первому в мире интернет-кафе исполнилось бы 30 лет. Знакомьтесь, Cyberia

Опубликовано 24 ноября 2024, 07:301 мин.
Первому в мире интернет-кафе исполнилось бы 30 лет. Знакомьтесь, CyberiaИстория, правда, недолгая
Cyberia было основано в Лондоне в сентябре 1994 года и считается первым интернет-кафе в Великобритании. Оно расположилось на улице Уитфилд, 39, и было создано группой предпринимателей: Эвой Паскоу, Дэвидом Роу, Китом и Женей Тир. Изначально кафе задумывалось как место, где женщины могли бы обучаться и экспериментировать с новыми технологиями в комфортной обстановке, однако вскоре стало популярным среди всех желающих.
Кафе предлагало доступ к компьютерам с высокоскоростным на тот момент интернетом, что было редкостью. Cyberia быстро завоевало популярность и стало культурным центром для тех, кто интересовался интернетом и новыми технологиями. Здесь проводились различные мероприятия, включая вечеринки для геймеров и занятия по обучению цифровым навыкам.
К началу 2000-х годов доступ к интернету в домашних условиях стал более распространенным, что привело к снижению посещаемости таких заведений, как Cyberia. В 2001 году кафе было продано южнокорейским инвесторам и переименовано в Be The Reds, а затем закрылось.
На пике своего развития Cyberia имела около 20 филиалов по всему миру, включая Париж, Токио и Бангкок.