Первому в мире интернет-кафе исполнилось бы 30 лет. Знакомьтесь, Cyberia

Кафе предлагало доступ к компьютерам с высокоскоростным на тот момент интернетом, что было редкостью. Cyberia быстро завоевало популярность и стало культурным центром для тех, кто интересовался интернетом и новыми технологиями. Здесь проводились различные мероприятия, включая вечеринки для геймеров и занятия по обучению цифровым навыкам.

К началу 2000-х годов доступ к интернету в домашних условиях стал более распространенным, что привело к снижению посещаемости таких заведений, как Cyberia. В 2001 году кафе было продано южнокорейским инвесторам и переименовано в Be The Reds, а затем закрылось.

На пике своего развития Cyberia имела около 20 филиалов по всему миру, включая Париж, Токио и Бангкок.