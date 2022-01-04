Первые результаты тестов новейшего и недорогого Intel Core i5

Стоимость модели должна составить примерно $185, пишет Tom's Hardware. Авторы текста заявили, что процессор Alder Lake Core i5-12400 обеспечивает потрясающий уровень производительности в тестах , превосходя все сопоставимые чипы Ryzen и даже несколько более дорогих моделей. Кроме того, при правильной настройке он даже быстрее в играх, чем флагман Core i9-11900K предыдущего поколения за $549 .

Core i5-12400 получил шесть производительных ядер, работает на частотах до 4,4 ГГц, имеет 18 МБ кэш-памяти третьего уровня. В тестах он оказывался быстрее Ryzen 5 5600X, в играх тоже.