Первые результаты тестов новейшего и недорогого Intel Core i5

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Первые результаты тестов новейшего и недорогого Intel Core i5Кажется, отличная модель
Intel ещё не представила младшие Core i5 12-го поколения Alder Lake (это случится сегодня в рамках выставки CES 2022), а в сети уже появились результаты тестов Core i5-12400.
Стоимость модели должна составить примерно $185, пишет Tom's Hardware. Авторы текста заявили, что процессор Alder Lake Core i5-12400 обеспечивает потрясающий уровень производительности в тестах , превосходя все сопоставимые чипы Ryzen и даже несколько более дорогих моделей. Кроме того, при правильной настройке он даже быстрее в играх, чем флагман Core i9-11900K предыдущего поколения за $549 .
Core i5-12400 получил шесть производительных ядер, работает на частотах до 4,4 ГГц, имеет 18 МБ кэш-памяти третьего уровня. В тестах он оказывался быстрее Ryzen 5 5600X, в играх тоже.
Источник: Tom's Hardware