Первые утечки о видеокартах Radeon RX 7000 раскрыли большой прирост производительности. И цены

Среди раскрыты процессоров — GPU Navi 31. На нём будут, предположительно, построены модели Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT. Этот процессор получит 60 блоков WGP (15 360 потоковых процессоров) и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной. Ещё упоминается 256 МБ кэш-памяти Infinity Cache, а частота памяти составит около 2,5 ГГц.

В линейке будут и GPU Navi 32 — станут основой Radeon RX 7700/XT. У них будет 40 блоков WGP (10 240 потоковых процессоров), 12 ГБ памяти со 192-разрядной шиной и 192 МБ кэша 3D Infinity Cache, частоты составят 2,6-2,8 ГГц.

Третий процессор — Navi 33. Он будет основой среднебюджетных видеокарт. У них будет 16 блоков WGP (4096 потоковых процессоров), 8 ГБ памяти со 128-разрядной шиной и 64 МБ 3D Infinity Cache, а частоты составят 2,8-3,0 ГГц.

Всё это должно дать большой прирост производительности. Ранее также сообщалось, что у новых видеокарт TPD будет равен 400-500 Вт. Что касается цен, то, по слухам, они могут составить до $2000-2500. Серию Radeon RX 7000 представят в 2022 году.