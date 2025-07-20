Первый индийский полупроводниковый чип выпустят в этом году

По его словам, сейчас в таких городах, как Хайдарабад, Бангалор, Пуне, Гургаоне и Ченнаи, создают одни из самых сложных микросхем. Индия начинает строительство шести заводов по производству чипов, которые уже получили одобрение.

Министр подчеркнул, что страна стремится стать важным игроком на мировом рынке полупроводников. Это направление входит в масштабную программу развития технологий и искусственного интеллекта, в рамках которой уже обучают более миллиона человек работе с ИИ и открывают доступ к большим наборам данных.

Вайшнав также отметил, что к 2047 году Индия может войти в число двух крупнейших экономик мира. Он подчеркнул, что сегодня экономический центр мира смещается с Запада на Восток.