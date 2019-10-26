Компьютеры
Сегодня 15:47
Первый компьютер Apple выставили на продажу за два миллиона долларов
Тот самый Apple I
На eBay появился лот с Apple I — первым компьютером «купертиновцев». Стоит он $1,75 млн!
Apple I вышел в 1976 году и считается первым компьютером Apple Computer, а возможно и первым персональным компьютер, который продавался в полностью собранном виде. Неудивительно, что сейчас устройство высоко ценится.
В описании к лоту указано, что компьютер рабочий и находится практически в идеальном состоянии. Apple I заключён в оригинальный деревянный корпус Byte Shop. Компьютер оснащён видеомодулятором Sony TV-115, который рекомендовал сам Стив Джобс.
Если верить владельцу редкого устройства, он является лишь вторым его обладателем. Купил он его в 1978 году.
Сообщается, что если данный экземпляр будет продан за указанную цену, то он станет самым дорогим Apple I в истории.
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