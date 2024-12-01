Первый портативный ПК на Intel Lunar Lake MSI Claw 8 AI+ открыли для предзаказа

Claw 8 AI+ оснащен 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200, аккумулятором емкостью 80 Вт-ч и поддержкой WiFi 7. Он предлагает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ накопителя PCIe Gen 4. Модель Claw 7 AI+ имеет меньший 7-дюймовый экран с разрешением 1920×1080, аккумулятор емкостью 53 Втч и WiFi 6E. Максимальная емкость оперативной памяти составляет 16 ГБ, а накопителя — 512 ГБ.

Оба устройства оснащены графикой Intel Arc 140V и контроллерами с эффектом Холла. В то время как Claw 8 AI+ получил обновленный дизайн и более емкий аккумулятор, Claw 7 AI+ сохранил внешний вид своего предшественника, но обновился внутренними компонентами.