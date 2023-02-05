Первый SSD с PCIe Gen5 оказался очень громким

CFD Gaming поставляет свои первые SSD NVMe, совместимые с новейшим стандартом PCI Express. Накопитель ёмкостью 2 ТБ от CFD является первым на японском рынке. Чтобы решить проблему с нагревом, производитель разместил на SSD радиатор с небольшим вентилятором поверх него.

Как показал @momomo_us, во время тестов вентилятор работал на очень высоких скоростях и был намного громче кулера Intel для процессора Core i7-13700K. Вероятно, это связано с интенсивным использованием хранилища во время тестирования.

Тест с CrystalDiskMark подтверждает, что SSD показывает скорость последовательного чтения и записи более 10 ГБ/с, как и обещал производитель.