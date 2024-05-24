Первый в мире микрокомпьютер выставили на аукцион

Q1, созданный нью-йоркской компанией Q1 Corporation в 1972 году, может похвастаться встроенным экраном, клавиатурой и даже принтером — настоящее чудо для своего времени.

Q1 является сильным претендентом на звание «первого микрокомпьютера» благодаря использованию микропроцессора (Intel 8008) вместо более громоздких транзисторных логических схем. Это новшество позволило Q1 выполнять задачи, ранее предназначавшиеся для гораздо более крупных машин.