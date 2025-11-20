Philips представила игровой монитор Evnia с QD-OLED и частотой 240 Гц

Монитор получил разрешение 2560×1440, частоту обновления 240 Гц и время отклика всего 0,3 мс. Яркость в режиме SDR достигает 200 нит, а в HDR — до 400 нит. Экран поддерживает 10-битный цвет и охватывает: 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3 и 147,5% sRGB. Контрастность заявлена на уровне 1,5 млн:1.

Предусмотрены специальные функции для игр: ShadowBoost улучшает видимость в тёмных сценах, Smart Sniper даёт небольшое приближение для более точного прицеливания, а Smart Crosshair подстраивает цвет прицела под фон. Технология ClearMR повышает чёткость движений, а подсветка Ambiglow с ИИ-эффектами синхронизируется с изображением. Есть поддержка NVIDIA G-SYNC через DisplayPort.

Из разъёмов доступны DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, USB-B 3.2, два USB-A 3.2 и разъём для наушников. USB-C в модели нет. Функция MultiView позволяет выводить изображение с двух источников одновременно.

Подставка регулируется по высоте (до 130 мм), наклону, повороту и поддерживает крепление VESA 100×100. В комплект входят кабели HDMI, DisplayPort, USB и питания.

Цена монитора — 499 евро.