Philips представила игровой монитор с 310 Гц и HDR400 по доступной цене

Дисплей поддерживает VESA DisplayHDR 400 с пиковым уровнем яркости 450 нит и покрывает 123% sRGB и 91% DCI-P3. Специальная функция автоматически подстраивает контраст под изображение.

Evnia 25M2N3200U включает игровые режимы: Smart Crosshair, Stark ShadowBoost и Smart Sniper, а также пресеты для FPS, RTS и гонок. Для «плавного» геймплея есть совместимость с Nvidia G-Sync.

Для комфорта глаз предусмотрены режим LowBlue и Flicker-Free, антибликовое покрытие с матовой поверхностью и режим EasyRead для удобного чтения текста.

Подставка регулируется по высоте (до 130 мм), наклону, повороту и повороту на 90°. Монитор совместим с VESA. Для подключения есть два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиоразъём для наушников. Размеры с подставкой — 557×508×239 мм, вес — 5,03 кг.