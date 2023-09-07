Компьютеры
11:05, 07 сентября 2023
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Philips выпустила 4К-монитор всего за $500

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Philips представила 27-дюймовый 4K IPS Black монитор серии Creator (27E2F7901), предназначенный для людей, которым нужен «многофункциональный и в то же время доступный дисплей».

Основные технические характеристики 27-дюймового 4K-монитора Philips Creator Series включают:

  • 27-дюймовая панель IPS Black 4K с разрешением 3840 x 2160.

  • Поддержка широкого цветового охвата с 98% DCI-P3 и 100% sRGB.

  • Сертификация DisplayHDR 400 для улучшения качества изображения.

  • Подключение по USB-C с мощностью 96 Вт позволяет заряжать устройства.

  • Несколько входов, включая HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

  • Регулируемая высота, наклон и поворот для настройки углов обзора.

  • Совместимость с VESA.

  • 4-летняя гарантия.

Несмотря на отсутствие премиальных функций, таких как металлический корпус или встроенная веб-камера, 27-дюймовый 4K-дисплей Philips Creator Series является привлекательным вариантом для пользователей, которым не нужны лишние траты, но 4К хочется.

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