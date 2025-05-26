Philips выпустила игровой монитор с технологией защиты глаз и частотой 300 Гц

Как? Уменьшая раздражение, усталость и сухость при длительной работе. Кроме того, монитор оснащён сертифицированной системой фильтрации синего света и безмерцательным DC-диммированием.

Дисплей поддерживает широкий цветовой охват (100% sRGB и около 95% DCI-P3), высокую точность цветопередачи и HDR 400 с яркостью до 450 нит. Для подключения есть HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиоразъём.