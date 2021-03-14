Компьютеры
Сегодня в 14:44
Photoshop научился в четыре раза улучшать качество фото без потери деталей
Добавлена функция Super Resolution
В Adobe Photoshop появилась функция, которая позволяет в четыре раза улучшать качество фото без потери деталей.
Новая опция появилась в плагине для Adobe Photoshop — Adobe Camera Raw (ACR). Функция называется Super Resolution. Она использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы увеличивать разрешение. Изображения получаются с чёткими деталями и минимальным числом артефактов, хотя другие технологии, как правило, выдают размытые детали.
В основе Super Resolution лежит продвинутая модель машинного обучения, обученная на миллионах фотографий.
Функцию уже протестировали. Авторы ресурса PetaPixel остались довольны результатами. Из 12-Мп изображения получили 48,2-Мп изображение. У Super Resolution есть ограничения. Оно может увеличить любое изображение вчетверо, если разрешение в итоге не превысит 500 Мп.