Пишущая машинка стала корпусом для ПК с Core i5 и GT 635

Вместо того чтобы отправить винтажное устройство на свалку или в коллекцию, он установил внутрь комплектующие, создав компактный рабочий компьютер.

Основой сборки стала материнская плата MSI H110M PRO-D с процессором Intel Core i5-6600 поколения Skylake. К ней добавили 4 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD на 240 ГБ и блок питания SFX на 200 Вт — этого достаточно, поскольку вся система потребляет менее 150 Вт.

Несмотря на отсутствие полноценного PCIe x16, энтузиаст подключил видеокарту NVIDIA GT 635 через райзер к x1-слоту. Пусть это и ограничивает её производительность, но для базовых задач вполне достаточно.