ПК на одноядерном процессоре взломал "непробиваемый" постквантовый алгоритм шифрования

В прошлом месяце Национальный институт стандартов и технологий (NIST) объявил победителей конкурса на разработку новых стандартов шифрования для защиты от гипотетической (пока) угрозы: квантовых компьютеров. По прогнозам, такое оборудование когда-нибудь станет настолько мощным, что сможет легко расшифровывать современные шифры. Чтобы противостоять этой будущей угрозе, правительство США инвестировало средства в создание новых стандартов шифрования, которые смогут противостоять атакам аппаратных средств грядущих дней.

NIST выбрал четыре алгоритма шифрования, которые, по его мнению, обеспечат адекватную защиту, другие алгоритмы будут сравниваться с ними. После того, как были отобраны четыре финалиста, NIST объявил еще о четырех, которые рассматривались в качестве потенциальных кандидатов на стандартизацию.

К сожалению, один из этих дополнительных алгоритмов не кажется таким уж прочным. SIKE был одним из второстепенных финалистов NIST, но недавняя кибератака смогла взломать SIKE относительно легко. При этом компьютер, на который была совершена атака, был далек от квантового компьютера: вместо него был одноядерный ПК, и этой машине потребовался всего час, чтобы разгадать хитроумное шифрование SIKE.