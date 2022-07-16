Планками оперативной памяти теперь можно управлять с помощью голоса

В серию входят модели TOUGHRAM RC DDR5, TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 и TOUGHRAM XG RGB D5 в чёрном и белом цветах. Новые модули обладают большей ёмкостью, более высокими скоростями и более высокой общей производительностью по сравнению с предыдущим поколением и будут совместимы с новейшими материнскими платами Intel.

Флагманская TOUGHRAM XG RGB D5 работает на скорости 5600 МТ/с, поддерживает функции коррекции ошибок (ECC) и технологии XMP 3.0, а также PMIC. У планки есть подсветка, которой можно управлять через голосового помощника Amazon Alexa и TT AI.