Плашки две, но настоящая лишь одна: V-color Technology показала набор ОЗУ DDR5

Опубликовано 14 марта 2026, 09:031 мин.
Плашки две, но настоящая лишь одна: V-color Technology показала набор ОЗУ DDR5Память + RGB-модуль
V-color Technology представила набор оперативной памяти для игровых компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen. Он состоит из одного рабочего модуля памяти и одного… декоративного RGB-модуля.
© V-color Technology
Если кто-то хочет перейти на DDR5, но не готов тратить баснословные деньги (спасибо кризику памяти), в этом наборе есть одна настоящая планка памяти и один RGB-модуль-заглушка. Он не увеличивает объём памяти, но игровой ПК хоть будет выглядеть «красиво».
Компания представила две серии комплектов:
V-color Manta DDR5 XSky — версия на 16 ГБ.
V-color Manta DDR5 XFinity — версия на 24 ГБ.
Обе — с частотой 6400 МГц.
Продажи комплектов будут проходить через официальные каналы и магазины-партнёры. Пока без цены.