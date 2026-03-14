Опубликовано 14 марта 2026, 09:03
1 мин.

Плашки две, но настоящая лишь одна: V-color Technology показала набор ОЗУ DDR5

Память + RGB-модуль
V-color Technology представила набор оперативной памяти для игровых компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen. Он состоит из одного рабочего модуля памяти и одного… декоративного RGB-модуля.
Плашки две, но настоящая лишь одна: V-color Technology показала набор ОЗУ DDR5

© V-color Technology

Если кто-то хочет перейти на DDR5, но не готов тратить баснословные деньги (спасибо кризику памяти), в этом наборе есть одна настоящая планка памяти и один RGB-модуль-заглушка. Он не увеличивает объём памяти, но игровой ПК хоть будет выглядеть «красиво».

Плашки две, но настоящая лишь одна: V-color Technology показала набор ОЗУ DDR5

© V-color Technology

Компания представила две серии комплектов:

  • V-color Manta DDR5 XSky — версия на 16 ГБ.

  • V-color Manta DDR5 XFinity — версия на 24 ГБ.

Обе — с частотой 6400 МГц.

Продажи комплектов будут проходить через официальные каналы и магазины-партнёры. Пока без цены.