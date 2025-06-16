Платформа живёт: AMD выпустила бюджетный процессор Ryzen 5 5500X3D для AM4

Этот шестиядерный процессор построен на архитектуре Zen 3 и оснащён большой кэш-памятью 96 МБ. Ryzen 5 5500X3D — это немного упрощённая версия более мощного Ryzen 5 5600X3D с немного сниженной частотой. Особенность модели в том, что она использует архитектуру с несколькими чипами, что отличает её от других процессоров серии 5500.