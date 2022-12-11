По вашим расходам на электричество вычислят, не майнер ли вы

Если у компании возникают подозрения, она направляет в квартиру инспектора, который проверяет энергоустановки. Если опасения подтвердятся, жильцам либо выставят новый счёт по цене электричества для бизнеса, либо доказывают этот факт через суд.

Чтобы признать факт предпринимательской деятельности, достаточно установить несоответствие объёма потребления электроэнергии со среднемесячной нормой. Особенно подозрительно, когда жилец потребляет более 30-40% от расхода многоквартирного дома. Вопросы вызывает и резкий рост потребления электроэнергии.