Почему Apple ограничивает яркость экранов своих компьютеров

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Почему Apple ограничивает яркость экранов своих компьютеровИ это не баг
Ранее на этой неделе Apple опубликовала новый документ, касающийся линейки MacBook Pro 2021 года и Pro Display XDR. Судя по всему, оба устройства ограничивают общую яркость экрана, чтобы избежать повреждений во время работы при высоких температурах.
В документе сказано, что на экране будет отображаться символ предупреждения о том, что дисплей находится в режиме низкого энергопотребления и что его яркость будет ограничена. Apple заверила, что это происходит только в нескольких сценариях: при высокой температуре в помещении или длительном отображении яркого контента на экране.
Apple также предложила решения для пользователей, которые постоянно видят это предупреждение. На MacBook Pro можно закрыть все приложения, которые могут потреблять значительные системные ресурсы. Также можно закрыть все окна с HDR-контентом. Если ничего не помогает, можно отправить Mac в спящий режим и дать дисплею остыть 5-10 минут.
Источник: Gizmochina