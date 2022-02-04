Почему Apple ограничивает яркость экранов своих компьютеров

В документе сказано, что на экране будет отображаться символ предупреждения о том, что дисплей находится в режиме низкого энергопотребления и что его яркость будет ограничена. Apple заверила, что это происходит только в нескольких сценариях: при высокой температуре в помещении или длительном отображении яркого контента на экране.

Apple также предложила решения для пользователей, которые постоянно видят это предупреждение. На MacBook Pro можно закрыть все приложения, которые могут потреблять значительные системные ресурсы. Также можно закрыть все окна с HDR-контентом. Если ничего не помогает, можно отправить Mac в спящий режим и дать дисплею остыть 5-10 минут.