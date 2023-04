Почему Core i5-13600K — самый неудачный процессор для любителей игр. И что купить взамен

В Far Cry 6 с ультра-пресетом в 1080p R5 7600X почти догнал i5-13600K, который в этой игре оказался быстрее. В Shadow of the Tomb Raider тоже производительность чуть выше была у i5-13600K по сравнению с Ryzen. В игре SC лидером по средней частоте кадров становится уже R5 7600X.

Несмотря на то что в Troy процессор i5-13600K значительно обогнал всех, подобных игр всё же с годами больше не становится.

В среднем по всем 7 играм видно, что 13600K лучше предшественника по средней частоте кадров - на 6%, по редким и очень редким событиям - на 8-9%. Но вот в большинстве случаев в играх разница была между этими двумя процессорами менее 3%.