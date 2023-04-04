Почему Core i5-13600K — самый неудачный процессор для любителей игр. И что купить взамен

Почему Core i5-13600K — самый неудачный процессор для любителей игр. И что купить взаменВсего эксперт сравнил четыре процессора
В рамках выпуска на YouTube-канале i2HARD протестировали в играх и бенчмарках i5-13400F, i5-12400, 13600K, R5 7600X. Вот какой из них лучший и худший в плане игровой производительности.
Фото: i2HARD
Авторы YouTube-канала i2HARD протестировали в играх и рабочих программах четыре варианта компьютерных сборок. Они включали процессоры i5-13400F, i5-12400, 13600K, R5 7600X. Подробнее со всеми параметрами вы можете ознакомиться ниже.
Результаты тестирования всех сборок в бенчмарках - ниже. Но гораздо интереснее узнать, что вас ждёт с этими процессорами в играх.
В Far Cry 6 с ультра-пресетом в 1080p R5 7600X почти догнал i5-13600K, который в этой игре оказался быстрее. В Shadow of the Tomb Raider тоже производительность чуть выше была у i5-13600K по сравнению с Ryzen. В игре SC лидером по средней частоте кадров становится уже R5 7600X.
Несмотря на то что в Troy процессор i5-13600K значительно обогнал всех, подобных игр всё же с годами больше не становится.
В среднем по всем 7 играм видно, что 13600K лучше предшественника по средней частоте кадров - на 6%, по редким и очень редким событиям - на 8-9%. Но вот в большинстве случаев в играх разница была между этими двумя процессорами менее 3%.
При разгоне памяти и ядер результаты особо не изменились. Что в играх, что в рабочих программах. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Итак, стоимость 13600K явно завышена. Судя по его производительности, он должен стоить примерно как i5-12400, а никак не в 1,5 раза больше. Поэтому новый процессор Core i5-13600KF не имеет смысла покупать для игр вообще.
Характеристики игровых сборок:
- видеокарта Palit GeForce RTX 4090 GameRock;
- процессор Intel Core i5-12400/Intel Core i5-13400F/Intel Core i5-13600KF/AMD Ryzen 5 7600X;
- материнская плата MSI MAG B660M Mortar MAX WIFI/Asus ROG Maximus Z690 Hero/Asus ROG Crosshair X670E GENE;
- оперативная память DDR4 - G.SKILL Trident [ZF4-3200C14D-32GTZ] 2x16 ГБ;
- оперативная память DDR5 A-Data XPG Caster RGB[AX5U6400C4016G-DCCARGY] 2x16 ГБ;
- система охлаждения ARCTIC Cooling Liquid Freezer II-360;
- накопитель Crucial MX500 2 TB;
- блок питания High Power Astro GD-II 1200W;
- корпус BC1 Open Benchtable;
- операционная система Windows 11.